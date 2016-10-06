Мисхат Фахрутдинов: Мы имели шансы, но использовать их не смогли
Главный тренер «Амура» Мисхат Фахрутдинов поделился впечатлениями от домашней игры с «Торпедо».
- Так же как и тренер «Торпедо», не могу похвастаться хорошей качественной игрой с нашей стороны. В таких плотных матчах, как сегодня, все решает игра в неравных составах. Мы имели шансы, но использовать их не смогли. Соперник действовал активно и регулярно напрягал нас, поэтому сложно с нулем забитых шайб претендовать на положительный результат, — цитирует Фахрутдинова официальный сайт «Торпедо».
Напомним, что хоккеисты «Торпедо» в гостях переиграли «Амур» с минимальным счетом – 1:0.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Амур - Торпедо - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Голы:
Шуленин (Рассказов, Шураков), 33:31 (0:1).
Место и дата
06 октября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция
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