Мисхат Фахрутдинов: Мы имели шансы, но использовать их не смогли

Главный тренер «Амура» Мисхат Фахрутдинов поделился впечатлениями от домашней игры с «Торпедо».

- Так же как и тренер «Торпедо», не могу похвастаться хорошей качественной игрой с нашей стороны. В таких плотных матчах, как сегодня, все решает игра в неравных составах. Мы имели шансы, но использовать их не смогли. Соперник действовал активно и регулярно напрягал нас, поэтому сложно с нулем забитых шайб претендовать на положительный результат, — цитирует Фахрутдинова официальный сайт «Торпедо».

Напомним, что хоккеисты «Торпедо» в гостях переиграли «Амур» с минимальным счетом – 1:0.

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