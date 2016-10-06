Детский омбудсмен проведет проверку детских боев в Чечне

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Джефф Монсон: На 100% не согласен с Емельяненко в осуждении боев детей в Грозном Боец Джефф Монсон заявил, что не согласен с Федором Емельяненко, который осудил бои детей на турнире в Грозном.

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