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Детский омбудсмен проведет проверку детских боев в Чечне

Александр Семкив
Источник:  ТАССКомментарии

Уполномоченные при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова проведет проверку детских боев в Чечне.

«Здоровье и безопасность детей - прежде всего! Возможно, бои и показательные, но удары дети наносили друг другу настоящие, на них не было необходимых средств защиты. Важно детально разобраться в случившемся и выяснить, насколько проведение подобных боев - системное явление и как оно отражается на здоровье детей», - сказала Кузнецова.

Два дня назад в Грозном проводился турнир по смешанным единоборствам в честь дня рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В турнире участвовали дети до 12 лет без экипировки. Президент ММА России Федор Емельяненко довольно критично прокомментировал участие детей в рамках этого турнира. Слова бойца ММА подверглись критике со стороны организаторов и экспертов.  

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