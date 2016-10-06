Детский омбудсмен проведет проверку детских боев в Чечне
Уполномоченные при президенте Российской Федерации по правам
ребенка Анна Кузнецова проведет проверку детских боев в Чечне.
«Здоровье и безопасность детей - прежде всего! Возможно, бои и
показательные, но удары дети наносили друг другу настоящие, на них не было
необходимых средств защиты. Важно детально разобраться в случившемся и
выяснить, насколько проведение подобных боев - системное явление и как оно
отражается на здоровье детей», - сказала Кузнецова.
Два дня назад в Грозном проводился турнир по смешанным единоборствам в честь дня рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В турнире участвовали дети до 12 лет без экипировки. Президент ММА России Федор Емельяненко довольно критично прокомментировал участие детей в рамках этого турнира. Слова бойца ММА подверглись критике со стороны организаторов и экспертов.