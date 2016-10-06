Олег Тактаров: Когда дети бьют друг друга в голову и посылают в нокауты – это вызывает вопросы

Российский боец и актер Олег Тактаров подержал Федора Емельяненко в критике детских боев в Чечне.

- В данной ситуации я за Федора, поддерживаю критику. Когда дети бьют друг друга в голову, посылают в нокауты - это вызывает вопросы. В моей организации в голову запрещено бить до 16 лет, обязательно должна быть защита, а здесь все очень странно и поддерживается взрослыми. Наверное, это первый раз, когда я готов простить Федору все наши разногласия и встретиться, чтобы обсудить все накопившиеся проблемы, - сказал Тактаров ТАСС.

Два дня назад в Грозном проводился турнир по смешанным единоборствам в честь дня рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В турнире участвовали дети до 12 лет без экипировки. Президент ММА России Федор Емельяненко довольно критично прокомментировал участие детей в рамках этого турнира. Слова бойца ММА подверглись критике со стороны организаторов и экспертов.