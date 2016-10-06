Сергей Харитонов: Не против проведения детских боев, однако, дети должны выступать с экипировкой

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов в беседе с корреспондентом «Советского спорта» высказался о турнире по смешанным единоборствам в Грозном.



Напомним, на данном мероприятии, которое было приурочено ко дню рождения главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, приняли участие дети. Позже президент ММА Федор Емельяненко подверг критике этот турнир, отметив, что организация боев между детьми противоречит правилам.

«Я не против проведения детских боев на подобных турнирах, однако, считаю, что дети должны выступать с защитой, то есть в экипировке



Реакция на заявление Федора? Это не мое дело. Мне бы со своими разобраться», – сказал Харитонов.

Григорий Дрозд: Емельяненко имеет полное право высказываться о турнирах ММА



