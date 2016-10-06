Дубль Ярвинена помог ХК «Куньлунь» переиграть «Спартак»
Хоккеисты китайского ХК «Куньлунь» на домашнем льду переиграли московский «Спартак» со счетом 4:2.
Заброшенными шайбами в составе пекинского клуба отметились Тобиас Виклунд, Дамьен Флёри, Йоонас Ярвинен оформил дубль в матче. У «Спартака» точными бросками отметились Анатолий Никонцев и Райан Стоа.
Следующую встречу «Куньлунь» проведет 8 октября. На своей площадке подопечные Владимира Юрзинова примут нижегородское «Торпедо». «Спартак» также 8 октября проведет матч во Владивостоке с местным «Адмиралом».
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Матч
Куньлунь Ред Стар - Спартак - 4:2 (1:0, 0:2, 3:0)
Голы:
Ярвинен (Вярн, Ро), 16:16 (1:0 - бол.). Никонцев (Воронин, Ли), 22:16 (1:1). Стоа (Гилрой, Радил), 39:44 (1:2). Виклунд (Виделль), 48:03 (2:2 - бол.). Ярвинен (Лахти, Вярн), 52:35 (3:2). Флери 58:11 (4:2).
Место и дата
06 октября 14:30, Фэй Ян, Онлайн-трансляция