Валерий Газзаев назначен заместителем председателя Государственной Думы по физической культуре и спорту
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев назначен заместителем председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
В состав комитета вошли 15 человек. Главой избран депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев, а первым заместителем стал Вячеслав Фетисов.
Помимо Дегтярева, Газзаева и Фетисова в список комитета вошли Дмитрий Свищев, Марат Бариев, Рима Баталова, Василий Власов, Сергей Кривоносов, Наталья Кувшинова, Александр Прокопьев, Бувайсар Сайтиев, Марат Сафин, Артур Таймазов, Мурат Хасанов и Сергей Чепиков.
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