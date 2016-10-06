На конференции eSPORTconf Russia 2016 выступят представители Game Show

В конференции eSPORTconf Russia 2016 примут участие представители группы компаний Game Show – крупнейшей media-платформы для геймеров и фанатов киберспорта в Российской Федерации.



В ходе лекции от представителей Game Show будут рассмотрены реалии и перспективы киберспорта как медийного товара, исходя из их личного опыта.



Эфир Game Show состоит из прямых трансляций наиболее значимых киберспортивных турниров, передач о звездах киберспорта, геймерах и популярных медийных личностях, обзоров видеоигр, аналитических программ и развлекательных шоу. Также особое внимание на канале уделяется жанру let’s play.



Конференция eSPORTconf Russia 2016 пройдет 1 декабря в Москве. На ней будут раскрыты актуальные вопросы по инвестированию в киберспорт и внедрению российского бизнеса на мировой киберспортивный рынок.