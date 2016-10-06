АИБА отстранила всех судей олимпийского турнира

Международная ассоциация любительского бокса (АИБА) отстранила от работы 36 судей, которые обслуживали Игры-2016.

Судейство олимпийского турнира в Рио вызвало массу нареканий. Впрочем, это стандартная ситуация для любительского бокса, где редкий турнир обходится без скандалов. После окончания Игр-2016 АИБА инициировала расследование спорных моментов, а исполнительный директор организации Карим Бузиди подал в отставку.

В ходе упомянутого расследования и было принято решение о дисквалификации всех 36 судей олимпийского турнира до конца разбирательств. Что же касается боев, которые попали под подозрение, в первую очередь упоминаются два поединка с участием россиян: Евгения Тищенко с казахстанцем Василием Левитом и Владимира Никитина с ирландцем Майклом Конлэном.