Даниэль Риккардо: У меня позитивный настрой на гран-при Японии

Австралийский пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1», который пройдет в Японии.

- О прошлой гонке пора забыть, но что касается Гран-при Японии, то в «Сузуке», наверное, у нас будет преимущество перед «Феррари», а если пойдёт дождь, то не сомневаюсь, что мы сможем довольно близко подобраться к «Мерседес». Помню, в 2014-м, когда эта гонка проходила на мокрой трассе, мы показали хороший темп и были быстрее них. Хотя тогда наша машина более заметно уступала немецкому коллективу в скорости, чем сейчас. Думаю, нас ждёт боевой уик-энд. И, конечно, у меня вполне позитивный настрой, - сказал Риккрдо.

Напомним, перед 17-м этапом «королевских гонок» 27-летний австралиец расположился на третьем месте личного зачета, имея в активе 204 очка.

Гран-при Японии пройдет с 7 по 9 октября на трассе «Сузука».