Андрей Рябинский: Кадыров и Емельяненко должны более ответственно отнестись к этой ситуации

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский поделился своим мнением о конфликте между представителями бойцовского клуба «Ахмат» и Федором Емельяненко.

- Мне очень не нравится, что получилось так, что с одной стороны - Федор Емельяненко, которого я очень уважаю, с другой стороны - Рамзан, которого я тоже очень уважаю. По большому счету, из-за ерунды все это раздулось в серьезную разборку, противостояние. Одни зачем-то занимают одну сторону, другие зачем-то занимают другую сторону. Мне очень не хочется, чтобы это противостояние было, потому что и тот, и другой многое сделали для спорта. Мне бы очень хотелось, чтобы накал этих страстей ушел.

Обе стороны (Федор и Рамзан) должны более ответственно относиться к таким вещам и понимать, что на них смотрят другие люди. Они являются большими авторитетами: и Федор, и Рамзан, - цитирует Рябинского «Р-Спорт».

Напомним, 4 октября в Грозном состоялся турнир по смешанным единоборствам, приуроченный ко дню рождению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В боях, которые транслировал телеканал «Матч. Боец», принимали участие и три сына Кадырова.

Президент ММА России Федор Емельяненко довольно критично прокомментировал участие детей в рамках этого турнира. Слова бойца ММА подверглись критике со стороны организаторов и экспертов.