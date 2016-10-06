ФК «Реал Сосьедад» откроет киберспортивное подразделение

Испанский футбольный клуб «Реал Сосьедад» в своем Twitter-аккаунте сообщил, что выйдет на киберспортивный рынок.

¿Aficionado a 🎮? Pronto conoceremos los detalles para crear una #RealSociedad de E-Sports ⚽📺 ¡Sigue atentamente nuestras RRSS! #porfinVFO — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) 5 октября 2016 г.

«Фанат компьютерных игр? Скоро мы расскажем о планах «Реал Сосьедад» в киберспорте. Внимательно следи за нашими страницами в социальных сетях», – заявил клуб.



Напомним, что свои киберспортивные подразделения открыли уже множество футбольных клубов, таких как «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Валенсия», «Бешикташ», «Шальке-04», «Вест Хэм», «Аякс», а так же недавно российская «Волга», «УФА» и «Спартак».