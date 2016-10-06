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Ромен Грожан: «Сузука» – моя любимая трасса

Александр Семкив
Источник:  F1newsКомментарии

Французский пилот «Хааса» Ромен Грожан рассказал, почему предстоящая гонка в Японии его любимая.

- Почему «Сузука» моя любимая трасса? Всегда трудно назвать точную причину. Думаю, всё дело в её плавности, в поворотах, в скоростном характере. Из-за гравийных ловушек и узких мест всегда есть риск. Но порой ты просто не знаешь, почему тебе что-то нравится. Это одна из тех трасс, где вам нужен достаточно высокий уровень прижимной силы, чтобы машина хорошо вела себя в скоростных поворотах. Также есть несколько важных медленных поворотов. Ключевой момент – добиться такой уверенности в машине, чтобы атаковать на пределе на очень непростом первом секторе. На этой трассе нелегко найти правильные настройки, но пилотировать тут очень здорово.

Напомним, перед 17-м этапом «королевских гонок» 30-летний француз расположился  на 13-м месте, имея в активе 28 очков.

Гран-при Японии пройдет с 7-го по 9-е октября на трассе «Сузука».

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