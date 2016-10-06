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Министерство спорта хочет выйти из числа учредителей РУСАДА

Евгений Зуенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Министерство спорта планирует выйти из числа учредителей национального антидопингового агентства РУСАДА. 

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов (regulation.gov.ru) опубликован проект распоряжения Правительства РФ.  Согласно тексту документа, подготовленного Министерством спорта, распоряжением планируется отменить решение правительства  от 17 ноября 2010 г. № 2019-р «О принятии предложения Минспорттуризма России о его участии в установленном порядке от имени Российской Федерации в некоммерческом партнерстве Национальная антидопинговая организация «РУСАДА». 

В случае, если опубликованный проект будет принят и превратится в новое распоряжение Правительства РФ, то Министерство спорта перестанет быть учредителем РУСАДА и прекратит финансирование агентства.

Напомним, что 18 ноября 2015 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало деятельность  РУСАДА несоответствующей антидопинговому кодексу. В августе председатель комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) по антидопинговым разбирательствам Виталий Смирнов заявлял, что антидопинговую политику в стране следует передать в ведение Министерства здравоохранения. 

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