Рустам Тапаев: Кадыров делает гораздо больше для ММА, чем Емельяненко

Председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев заявил, что Рамзан Кадыров делает для ММА гораздо больше Федора Емельяненко.

- То, что сказал Фёдор Емельяненко, как он это выразил, я считаю, это было сделано не совсем правильно, не совсем корректно. Мы все знаем, что глава республики Рамзан Кадыров делает огромное усилия для того, чтобы спорт и в России, и российские спортсмены за границей показывали какие-то результаты. Для ММА-спорта, который Фёдор Емельяненко должен развивать в России, Рамзан Ахматович делает гораздо-гораздо больше, чем делает Фёдор, - сказал Тапаев.

Два дня назад в Грозном проводился турнир по смешанным единоборствам в честь дня рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В турнире участвовали дети до 12 лет без экипировки. Президент ММА России Федор Емельяненко довольно критично прокомментировал участие детей в рамках этого турнира. Слова бойца ММА подверглись критике со стороны организаторов и экспертов.