Бекбулат Магомедов: Бой детей в Грозном? Это мелочи. У нас и без перчаток дерутся на улице

Российский боец смешанного стиля Бекбулат Магомедов, выступающий в организации WSOF, считает, что бои детей в Грозном на турнире WCFA – нормальное явление.

- Считаю, что это правильно, нужно детей воспитывать с детства и ставить их на правильный путь. Так рождаются чемпионы на Кавказе.

- Но организация нарушила правила Союза ММА России. Детям не разрешено драться до 12 лет, тем более без экипировки.

- Это мелочи. У нас и без перчаток дерутся на улице.

Напомним, на данном мероприятии, которое было приурочено ко дню рождения главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, приняли участие дети. Позже президент ММА Федор Емельяненко подверг критике этот турнир, отметив, что организация боев между детьми противоречит правилам.