Виталий Мутко: Алексей Николаев назначен и.о. главы департамента судейства РФС

Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко рассказал, кто будет исполнять обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС.

- Алексей Николаев будет исполнять обязанности вместо Валентина Иванова, - сказал Мутко ТАСС.



Напомним, сегодня, 6 октября Валентин Иванов покинул этот пост. Специалист подал заявление об уходе, которое было удовлетворено руководством организации.

Иванов занимал должность руководителя департамента судейства и инспектирования с декабря 2013 года.