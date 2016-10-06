Виталий Мутко: Алексей Николаев назначен и.о. главы департамента судейства РФС
Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко рассказал, кто будет исполнять обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС.
- Алексей Николаев будет
исполнять обязанности вместо Валентина Иванова, - сказал Мутко ТАСС.
Напомним, сегодня, 6 октября Валентин Иванов покинул этот пост. Специалист подал заявление об уходе, которое было удовлетворено руководством организации.
Иванов
занимал должность руководителя департамента судейства и инспектирования с
декабря 2013 года.
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