Руслан Юнусов: Ничего страшного в участии детей на турнире ММА не вижу. Плохо, что они были без экипировки

Тренер по боксу в Клубе Единоборств №1 Руслан Юнусов считает, что нет ничего страшного в участии детей в турнире WCFA в Грозном.

«Некоторые поединки были очень интересными и захватывающими. Что касается участия детей, то ничего страшного в этом не вижу. Единственное что оппоненты из Сочи были очень слабыми и плохо, что дети они были без экипировки. Жаль, что в скандале начали переходить на личности...», - сказал Руслан Юнусов.

Напомним, на данном мероприятии, которое было приурочено ко дню рождения главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, приняли участие дети. Позже президент ММА Федор Емельяненко подверг критике этот турнир, отметив, что организация боев между детьми противоречит правилам.