Боец ММА Илья Щеглов: Откуда такая агрессия в адрес Федора Емельяненко? Как с цепи сорвались

Известный российский боец смешанного стиля Илья Щеглов в интервью «Советскому спорту» рассказал о своем мнении о турнире по ММА в Грозном, в котором принимали участие дети в возрасте от 8 до 10 лет.

- Лично я отношусь к этому положительно. Прекрасно помню себя в этом возрасте! Я не был комнатным ребенком и очень много времени проводил на улице, так что синяки и ссадины были моими постоянными спутниками.

Я и мои сверстники росли на культовых тогда боевиках с участием Жан Клода Вана Дама, Чака Норриса и других известных актеров и мастеров боевых искусств. Таких импровизированных турниров у нас было бесконечное множество! Да и настоящих драк хватало.

Не помню, чтобы кто-то из ребят серьезно травмировал кого-то. С уверенностью скажу, когда у меня родится сын, я буду воспитывать его именно в таком ключе, потому что я хочу воспитать в нем настоящего мужчину и воина.

И это всегда было в традиции наших предков, вспомните детские игры, которые направлены на развитие ловкости, стойкости, мужского характера: «Царь горы», «Цепи кованные» и другие.

В каждой из них есть риск получить травму, но как говорится «волков бояться в лес не ходить» . Не одно поколение наших мужчин выросло на них, и, поэтому, на есть кем гордится.

Хочу отдельно сказать по поводу отвратительных выпадов в адрес Федора Емельяненко. Интересно, откуда такая агрессия у людей, они как с цепи сорвались! Такое ощущение, что только и ждали подходящего повода! Считаю, что они этим поступком очернили свое имя. Позор!, - сказал Илья Щеглов в интервью «Советскому спорту».

Напомним, на данном мероприятии, которое было приурочено ко дню рождения главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, приняли участие дети. Позже президент ММА Федор Емельяненко подверг критике этот турнир, отметив, что организация боев между детьми противоречит правилам.