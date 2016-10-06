Себастьян Феттель: Гран-при Японии – событие, во многих отношениях уникальное

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1», который пройдет в Японии.

- Я очень люблю приезжать в Японию, считаю её лучшей страной в мире, она мне очень нравится. И конечно, здесь совершенно удивительные болельщики, которые без ума от гонщиков, от нашей команды, и они оказывают нам очень тёплый приём. Всё это здорово, так что Гран При Японии – событие, во многих отношениях уникальное.

Напомним, перед 17-м этапом «королевских гонок» 29-летний немец расположился на пятом месте личного зачета, имея в активе 153 очка.

Гран-при Японии пройдет с 7 по 9 октября на трассе «Сузука».