Виталий Мутко: Неправильно, когда судья видит и по-разному трактует одно и то же нарушение

Президент РФС Виталий Мутко поделился своим мнением относительно судейства в чемпионате России.

- Есть вопросы, связанные с судейством, но я о них пока говорить не хочу. Судьям и людям, которые на них влияют, пора понять, что так больше нельзя. Если посмотреть коэффициенты перед матчем «Зенит» — «Спартак», то можно увидеть, как они меняются, кто-то знает, что будет происходить в конкретном матче.

Никто не собирается вмешиваться в работу судьи. Наша задача — чтобы не было субъективных ошибок, чтобы был одинаковый подход. Бывают сложные моменты, но когда судья стоит рядом, видит и по-разному трактует одно и то же нарушение — это неправильно. Мы должны понимать, почему принято такое решение.

На главные игры должны назначаться самые квалифицированные арбитры, а не мальчики, которые судят вторую игру. Ну зачем вы это делаете? Надо понимать, почему человек вдруг начал судить РФПЛ, - цитирует Мутко «Чемпионат».

Напомним,что игра, прошедшая 2 октября в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. На встрече между командами работали арбитры во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. После окончания игры председатель судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников сообщил, что Иванов получил за свою работу низкую оценку.

Также работу арбитра Сергея Иванова раскритиковала пресс-служба «Спартака», а также многие футболисты клуба. Негативную оценку деятельности арбитра дал и судейский инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд.