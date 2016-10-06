Игорь Шалимов официально стал главным тренером «Краснодара»
Источник: ФК «Краснодар»
Сегодня, 6 октября, Игорь Шалимов официально стал главным тренером футбольного клуба «Краснодар», сообщает пресс-служба «быков».
С 47-летним специалистом был подписан контракт, срок действия которого истекает 30 июня 2019 года.
К настоящему моменту «Краснодар» под руководством Игоря Шалимова провел шесть официальных матчей, в которых одержал пять побед и однажды сыграл вничью. После девяти матчей чемпионата России «Краснодар» расположился на шестой строчке, имея в активе 15 очков. В следующем туре команда из Краснодара отправится в Тулу, где 16 октября сыграет с «Арсеналом».
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