«Авангард» по буллитам одолел «Сибирь»
Хоккеисты «Авангарда» в серии буллитов одолели «Сибирь» - 2:1.
В основное время в составе «Авангарда» шайбу забросил Евгений Медведев. У «Сибири» точный бросок на счету Сергея Шумакова.
Победный буллит на свой счет записал Николай Лемтюгов
Отметим, что хоккеисты новосибирского клуба продлили свою серию без побед до четырех встреч.
Следующий матч «Авангард» проведет 9 октября. В Москве «ястребов» ждет лидер чемпионата КХЛ – ЦСКА. «Сибирь» 8 октября на своем льду встретится с новокузнецким «Металлургом».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Авангард - Сибирь - 2:1 Б. (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Шумаков (Полашек), 7:12 (0:1). Медведев (Пестушко, Пьянов), 19:11 (1:1).
Победный буллит:
Лемтюгов - 2:1.
Место и дата
06 октября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически