Эдуард Вартанян: Я однозначно за популяризацию спорта среди детей, но есть определенные нормы, которые нельзя нарушать

Российский боец смешанного стиля Эдуард Вартанян, выступающий в организации ACB («Беркут»), поделился своим мнением по поводу участие детей Рамзана Кадырова на турнире по ММА WCFA, который прошел на днях в Грозном.

«Я однозначно за спорт и популяризацию его среди детей, но есть определенные нормы, которые нельзя нарушать, чтобы не нанести вред здоровью: это и защитная экипировка и более жесткие правила проведения поединков.

К сожалению они были нарушены в этих боях, а именно - отсутствие экипировки. Собственно об этом и хотел сказать Федор Емельяненко, но это восприняли в негативном свете», - сказал Вартанян.

Напомним, на данном мероприятии, которое было приурочено ко дню рождения главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, приняли участие дети. Позже президент ММА Федор Емельяненко подверг критике этот турнир, отметив, что организация боев между детьми противоречит правилам.