Футболисты «Томи» не вышли на тренировку из-за четырехмесячной задержки зарплат
Футболисты
«Томи» не вышли на тренировку из-за
четырехмесячной задержки зарплаты, сообщает корреспондент «Матч ТВ» Тимур
Журавель.
«Из надёжных источников: «Томь» не вышла сегодня на тренировку, 4 месяца задержка зарплаты и это только начало», - написал в твиттере Журавель.
из надёжных источников: "Томь" не вышла сегодня на тренировку, 4 месяца задержка зарплаты... и это только начало...— ZhuraWell (@TimZhur) 6 октября 2016 г.
Напомним, после девяти туров чемпионата
России, команда из Томска расположилась на 12-й строчке турнирной таблицы, имея
в активе восемь очков.
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