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Футболисты «Томи» не вышли на тренировку из-за четырехмесячной задержки зарплат

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Футболисты «Томи» не вышли  на тренировку из-за четырехмесячной задержки зарплаты, сообщает корреспондент «Матч ТВ» Тимур Журавель.

«Из надёжных источников: «Томь» не вышла сегодня на тренировку, 4 месяца задержка зарплаты и это только начало», - написал в твиттере Журавель.

Напомним, после девяти туров чемпионата России, команда из Томска расположилась на 12-й строчке турнирной таблицы, имея в активе восемь очков. 

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