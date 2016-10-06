Астахова и Рогонов идут вторыми на турнире в Финляндии

Российские фигуристы Кристина Астахова и Алексей Рогонов занимают второе место после короткой программы в состязаниях спортивных пар на традиционном турнире «Финляндия Трофи», который проходит в городе Эспоо.

Астахова и Рогонов допустили серьезную ошибку на параллельном прыжке и набрали 57,26 балла. Лидерство захватили двукратные чемпионы мира из Канады Меган Дюамель и Эрик Редфорд. Несмотря на две грубые помарки, у них 66,49 балла. Третьими идут немцы Мари Вартманн и Рубен Бломмарт — 56,58.

Произвольную программу спортивные пары исполнят в пятницу.