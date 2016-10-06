Ельцин Техеда: Приехал, чтобы биться за сборную
Полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда рассказал, сыграет ли он против России.
Техеда недавно восстановился после травмы, и в Коста-Рике обсуждали, стоит ли вообще звать игрока в сборную. Поэтому первым делом полузащитник поблагодарил главного тренера Оскара Рамиреса за доверие.
- Всегда приятно вернуться в сборную, это для меня большая честь, спасибо тренеру за приглашение. На меня тут рассчитывают, хотят видеть в команде, и это здорово. Уже тренируюсь без ограничений. Все игроки в сборной знают, что никогда не буду себя беречь и продолжу биться на поле. Травма уже в прошлом. Сказал тренеру, что приехал в сборную, чтобы бороться за место в составе, - сказал Техеда телеканалу Teletica.
@Yeltsin_Tejeda @FEDEFUTBOL_CR bien tejedita! Titular esta convocatorio fijo 💪🏼👏🏼👏🏼👏🏼🤓— Pri Díaz (@prisci_diaz_10) 6 октября 2016 г.
Напомним, матч России с Коста-Рикой состоится 9 октября в Краснодаре.