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Ельцин Техеда: Приехал, чтобы биться за сборную

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда рассказал, сыграет ли он против России.

Техеда недавно восстановился после травмы, и в Коста-Рике обсуждали, стоит ли вообще звать игрока в сборную. Поэтому первым делом полузащитник поблагодарил главного тренера Оскара Рамиреса за доверие.

- Всегда приятно вернуться в сборную, это для меня большая честь, спасибо тренеру за приглашение. На меня тут рассчитывают, хотят видеть в команде, и это здорово. Уже тренируюсь без ограничений. Все игроки в сборной знают, что никогда не буду себя беречь и продолжу биться на поле. Травма уже в прошлом. Сказал тренеру, что приехал в сборную, чтобы бороться за место в составе, - сказал Техеда телеканалу Teletica.

Напомним, матч России с Коста-Рикой состоится 9 октября в Краснодаре.

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