«Магнитка вырвала победу у «Трактора»

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» обыграли челябинский «Трактор» со счетом 4:3.

В составе «Магнитки» точные броски на счету Дмитрия Казионова, Сергея Мозякина, Яна Коваржа и Криса Ли. У «Трактора» заброшенными шайбами отметились Алексей Петров, Пол Щехура и Кирилл Кольцов.

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В следующем матче 10 октября «Металлург» на родном льду примет «Автомобилист». «Трактор» 8 октября проведет встречу в Уфе с местным «Салаватом Юлаевым».

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