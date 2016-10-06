«Магнитка вырвала победу у «Трактора»
Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» обыграли челябинский «Трактор» со счетом 4:3.
В составе «Магнитки» точные броски на счету Дмитрия Казионова, Сергея Мозякина, Яна Коваржа и Криса Ли. У «Трактора» заброшенными шайбами отметились Алексей Петров, Пол Щехура и Кирилл Кольцов.
В следующем матче 10 октября «Металлург» на родном льду примет «Автомобилист». «Трактор» 8 октября проведет встречу в Уфе с местным «Салаватом Юлаевым».
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Матч
Металлург Мг - Трактор - 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)
Голы:
Петров А. (Шинин, Щехура), 17:09 (0:1 - бол.). Щехура 19:12 (0:2 - мен.). Казионов Д. (Осала, Терещенко), 27:18 (1:2). Мозякин (Сёмин, Ли), 29:51 (2:2 - бол.). Коварж (Сёмин, Береглазов), 41:39 (3:2 - бол.). Кольцов (Белов), 55:48 (3:3). Ли (Сёмин), 59:08 (4:3).
Место и дата
06 октября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция