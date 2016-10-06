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Токов сразится против Эмеева на турнире M-1 Challenge 73

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Mix FightКомментарии

9 декабря на турнире M-1 Challenge 73 Битва Нартов, который пройдет в Назрани, компания M-1 Global снова подарит поклонникам смешанных единоборств один из самых ожидаемых поединков в российских смешанных единоборствах – на этот раз Анатолий Токов (Александр Невский ОЭМК, 24-1) будет биться против Рамазана Эмеева (Горец, 14-3).

Победная серия Анатолия Токова на сегодняшний момент насчитывает 17 боев подряд, за его плечами титул чемпиона России по армейскому рукопашному бою, победа во втором сезоне реалити-шоу M-1 Fighter и также чемпионство в организации ACB, завоеванное в ряде сложнейших поединков. Также на его счету 14 побед нокаутами, а успех в эпичной битве против Арби Агуева вывел Анатолия на 35 место в международном рейтинге Fightmatrix, сделав его официально третьим номером среди всех российских средневесов. Несколько дней назад Анатолий официально стал свободным агентом и руководством M-1 Global было принято решение организовать бой, который давно хотят увидеть российские болельщики.

Противостоять ему будет действующий чемпион организации в среднем весе – Рамазан Эмеев, имеющий на своем счету 14 побед в 17 поединках, титул чемпиона России по комплексному единоборству и титул чемпиона мира по боевому самбо. Также, как и Анатолий, Рамазан обладает пушечным нокаутирующим ударом, благодаря которому не раз добывал себе победы в боях с самыми серьезными оппонентами и также очень здорово умеет бороться в стойке и партере. Победа в бою против победителя Гран-При Bellator Майкеля Фалькао вознесла Рамазана в ТОП-20 мирового рейтинга в своем весе – сейчас он занимает в нем 19-ю строчку, лишь на две позиции уступая легендарному Александру Шлеменко.

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