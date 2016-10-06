Валерий Петраков: Задержки по зарплате есть, но футболисты тренировку не бойкотировали

Главный тренер футбольного клуба «Томь» Валерий Петраков опроверг появившуюся ранее информацию о том, что футболисты не вышли на тренировку из-за задержки зарплаты.

«Сегодня у команды была тренировка. Футболисты её не бойкотировали. Просто некоторым игрокам, кто больше играл, я дал отдохнуть. Остальные принимали участие в занятии. Что касается задолженностей по зарплате, то они есть, у кого-то за три, у кого-то за четыре месяца. Завтра у нас состоится встреча с руководством», - приводит слова Петракова Чемпионат.com.

Напомним, ранее корреспондент «Матч ТВ» Тимур Журавель написал в твиттере о том, что футболисты «Томи» не вышли на тренировку из-за четырехмесячной задержки зарплаты.