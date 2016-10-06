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Юрий Баскаков: Лучше применять высокие технологии, чем привлекать иностранных судей на матчи РФПЛ

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Инспектор департамента судейства и инспектирования РФС Юрий Баскаков в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о возможном приглашении иностранных арбитров на матчи РФПЛ.

- Как вам идея Виталия Мутко вернуться к иностранным судьям в российском чемпионате?
- Мы это уже проходили. Таким решением можно снять некоторое напряжение. Но вспомним прошлый такой прецедент - у нас полностью был провал на международной арене. На нас смотрели как на не очень серьезную организацию. Надо все взвесить. На мой взгляд, лучше применять высокие технологии, чем привлекать иностранцев.

- Те иностранные судьи, которые приезжали к нам тогда, по квалификации были сильнее наших?
- Абсолютно такая же у них была квалификация. Так же ошибались, просто резонанс был меньше, потому что иностранец взял и уехал, а у нас еще неделями это длится. Надо искать другие пути. Те же самые технологии, чтобы не получалось так, как в ситуации с Доменико Кришито. Разобрались бы в том эпизоде - не было бы проблемы никакой. Об этом надо думать.

- Виталий Мутко сказал о каких-то наставниках для судей. Поясните?
- Ничего нового, такая должность и сейчас существует. За опытными судьями и инспекторами закреплены молодые арбитры. Она действует, просто ее не афишируют. Есть группа судей, которая претендует на РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Их прекрасно знают, ими занимаются.

- Сергей Иванов, который имеет в своем активе почти 80 матчей в Премьер-лиге, не нуждается в таком наставнике?
- Он - арбитр ФИФА, опытный судья. Это был просто несчастный случай. У всех такое бывало. У меня в том числе, да у любого судьи. Так получилось, но он сильный арбитр, у него большое будущее на международной арене, - сказал Баскаков корреспонденту Spb.Sovsport.ru.

Напомним, министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко заявил о возможности приглашения иностранных судей для работы на матчах РФПЛ.

Ранее и.о. главы департамента судейства и инспектирования РФС был назначен Алексей Николаев, который сменил Валентина Иванова. Иванов занимал должность с декабря 2013 года. 

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