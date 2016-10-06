Сергей Гимаев: Не стоит ждать, что Ничушкин будет набирать по 60 очков за сезон

Заслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев прокомментировал переход нападающего Валерия Ничушкина в ЦСКА.

- В схемы Ничушкин, безусловно, впишется, но будет ли лидером ЦСКА – вот в чём главный вопрос. У него не было качественной «предсезонки», хотя он, конечно, и тренировался самостоятельно. Понятно, что физически Валерий готов не до конца и пока не так заметен. Хотя потенциал у него очень большой. Будет непросто. Тем более он игрок совершенно определённого амплуа – силовой форвард. Продавить защиту соперника, протащить шайбу, побороться — вот его стихия. Но это не тот игрок, который создает моменты для других, не распасовщик. ЦСКА, конечно, он поможет. Но ждать, что он будет набирать по 60 очков за чемпионат, не стоит. С другой стороны, приглашение Ничушкина – это очень хорошо для КХЛ — из-за океана вернулся талантливый молодой хоккеист», — цитирует Гимаева официальный сайт КХЛ.

Напомним, что 21-летний нападающий Валерий Ничушкин, ранее игравший в НХЛ за «Даллас Старз», 20 сентября подписал контрактс армеским клубом сроком на два года.

Валерий Ничушкин был выбран «Далласом» на драфте НХЛ 2013 года под общим номером 10. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 166 матчей и набрал 64 очка.