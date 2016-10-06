Никита Крылов: Емельяненко вправе комментировать любой турнир

Украинский боец UFC Никита Крылов поддержал Федора Емельяненко в критике детских боев в Чечне.

«Пишут, что Федор Емельяненко напрасно возмущен детскими боями, потому что они показательные. Интересно, что они должны показать? Что ребенка тоже можно нокаутировать? Или что на территории РФ правила, установленные для смешанных единоборств Союзом ММА России должны действовать не везде? Это Федор сделал так, чтобы об ММА в России начали говорить и показывать, он создал Федерацию и он вправе комментировать любой турнир», - сказал Крылов.

Два дня назад в Грозном проводился турнир по смешанным единоборствам в честь дня рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В турнире участвовали дети до 12 лет без экипировки. Президент ММА России Федор Емельяненко довольно критично прокомментировал участие детей в рамках этого турнира. Слова бойца ММА подверглись критике со стороны организаторов и экспертов.