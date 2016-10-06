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Сергей Гимаев: У «Автомобилиста» все наладится

Андрей Ефимов
Источник:  КХЛКомментарии

Заслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев прокомментировал серию «Автомобилиста» из шести поражений подряд.

- Терпение и еще раз терпение. В матче с «Ак Барсом» «Автомобилист» играл нормально, все сломало глупое удаление. Ребята мобилизуются и понимают, как нужно действовать. У всех команд есть провальные серии, «Салават», «Магнитка», «Авангард», тот же «Ак Барс». Поэтому говорить, что у «Автомобилиста» все так уж плохо я не стал бы. Думаю, все у команды Разина наладится. Вообще, взгляните на таблицу Востока. В конференции нет единоличного лидера, нет лидера вообще. Все очень и очень плотно. Две-три победы – и ты в восьмерке, если снова говорить об «Автомобилисте», - цитирует Гимаева официальный сайт КХЛ.

Напомним, что «Автомобилист», который возглавляет главный тренер Андрей Разин, в среду уступил в Екатеринбурге «Ладе» со счетом 3:4. Это поражение стало для команды шестым кряду и седьмым в восьми последних матчах.

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