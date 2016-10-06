Илья Курзанов: Федор Емельяненко - пример как для меня, так и для других бойцов

Российский боец смешанного стиля Илья Курзанов прокомментировал участие детей Рамзана Кадырова на турнире WCFA в Грозном.

«Считаю, что после выступления этих ребят наше молодое поколение еще сильнее захотело выступать и тренироваться! Но есть одно но... Мое мнение - дети не должны проводить бои без защитной экипировки. Защита нужна для избежания серьезных травм», - сказал Илья.

- Федор Емельяненко также написал в инстаграме, но на него сразу посыпались нелициприятные высказывания. Почему такое отношение к президенту Союза ММА? России

- Мне тоже непонятно, почему такие высказывания в сторону человека, с которого началось развития ММА в нашей стране. Федор - человек, который служил примером многие годы для подрастающего поколения. Он был и остается примером как для меня, так и для многих бойцов!

Напомним, на данном мероприятии, которое было приурочено ко дню рождения главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, приняли участие дети. Позже президент ММА Федор Емельяненко подверг критике этот турнир, отметив, что организация боев между детьми противоречит правилам.