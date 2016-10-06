Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин: Нынешний состав команды сильнее прошлогоднего

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин поделился мнением о подготовке к чемпионату России, а также ожиданиями от нового сезона.

– Объективно говоря, сложности при подготовке к сезону были. У нас игроки поступали один за другим. Состав был определен в июне, что обычно, но сложился три недели назад. В какой-то момент на тренировке присутствовали 16 человек. Плюс, хорошая сложность для тренера – на одно место претендует сразу несколько игроков.

– Вы еще и президент клуба. Откуда берете силы на содержание команды?

– 99 процентов заработанных средств холдинга идут на волейбол. Как ни странно, но кризис нам очень помог. Если бы продолжалась гонка вооружений с контрактами игроков, которая была три-четыре года назад - играть было бы невозможно. На сегодняшний день мы смогли собрать серьезную команду. Бюджет при этом нас не вырос, а чуть сократился. Осталась пара клубов, которые платят сумасшедшие зарплаты, а раньше из 12 клубов так делали 10-11, и нам было тяжело. Сейчас легче.

– Прошлогодний состав вы называли лучшим из тех, с которыми работали.

– Я называл его лучшим за последние пять лет. Лучшим за всю историю был состав 2008 года. Мы близко к нему не приблизимся еще много лет. Сегодня наш состав сильнее прошлогоднего. В прошлом сезоне мы поднялись на ступеньку вверх – с девятого места на восьмое. Если бы не два конкретных несчастных случая, наше место было бы седьмым. Сегодня команда собрана более интересная.

Чемпионат будет очень интересным, не как в том году. В этом году безусловный лидер – «Динамо» Москва, чуть послабее «Динамо-Казань», потом идут абсолютно равные семь команд. Каждая из них может занять как третье, так и девятое место. Задачи надо ставить максимальные, но минимум, что может интересовать – это, конечно, еврокубки, – приводит слова Кашина корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, первый матч в Суперлиге-2016/17 «Ленинградка» проведет 11 октября дома против краснодарского «Динамо». Начало встречи в 19:00.