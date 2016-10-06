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Федор Канарейкин: Сегодня было много моментов, в которых мы не доработали

Андрей Ефимов
Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче с «Сибирью».

- Игра была интересной, плотной, обоюдоострой. Сегодня было много моментов, в которых мы не доработали. Много было штаг в игре. Фортуна отвернулась от нас. Я поздравил ребят с победой, с окончанием домашних игр. Готовимся на выезд, - рассказал Канарейкин в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, что хоккеисты «Авангарда» в серии буллитов одолели «Сибирь» - 2:1.

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Авангард - Сибирь - 2:1 Б. (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Шумаков (Полашек), 7:12 (0:1). Медведев (Пестушко, Пьянов), 19:11 (1:1).

Победный буллит:

Лемтюгов - 2:1.

Место и дата

06 октября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция


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