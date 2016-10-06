Гимбатов перевесил Шокало. Результаты взвешивания участников первого дня турнира Fight Nights Global 53
В Москве прошла официальная церемония взвешивания участников первого дня турнира Fight Nights Global 53 Weekend.
Результаты взвешивания FIGHT NIGHTS GLOBAL 53 Weekend (1-й день)
(7 октября, ГЦКЗ «Россия» Лужники) ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ! Начало в 19:00.
83.9 кг / 3x5 / Аюб Гимбатов (Россия) 84.4 кг – Артем Шокало (Украина) 84.0 кг – главный бой
61.2 кг / 3x5 / 1/4 финала Гран-при / Томаш Дэк (Словакия) 61.2 кг – Вадим Бусеев (Россия) 61.2 кг
100 kg / 1х7 / суперсхватка по BJJ (NoGi) / Абдурахман Биларов (Россия) 95.4 кг – Вячеслав Ильин (Россия) 94.8 кг
77.1 кг / 3x5 / Гаджимурад Хиромагомедов (Россия) 78.6 кг – Юрий Изотов (Россия) 76.4 кг
83.9 кг / 3x5 / Айгун Ахмедов (Россия) 84.6 кг – Василий Новиков (Украина) 83.8 кг
+93 кг / 3x5 / Али Исаев (Россия) 119.8 кг – Михаил Кабаргин (Россия) 107.2 кг
61.2 кг / 3x5 / 1/4 финала Гран-при / Артур Магомедов (Россия) 61.6 кг – Александр Янышев (Россия) 61.4 кг
61.2 кг / 3x5 / 1/4 финала Гран-при / Никита Чистяков (Россия) 63.0 кг – Вадим Жлобич (Беларусь) 61.2 кг
65.8 кг / 3x5 / Арам Арзуманян (Россия) 65.4 кг – Замир Арипшев (Россия) 65.4 кг
77.1 кг / 3x5 / Александр Кахиани (Россия) 77.0 кг – Станислав Подольский (Россия) 77.4 кг
73.0 кг / 3x5 / Динара Шукеева (Россия) 73.6 кг – Анастасия Ким (Россия) 75.4 кг