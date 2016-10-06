Евгений Макеев: У «Спартака» есть все шансы закончить первую половину чемпионата лидером

Защитник «Спартака» Евгений Макеев, пропустивший два месяца из-за травмы, прокомментировал свое возвращение к тренировкам в общей группе.

- Сегодня была первая тренировка в общей группе, после двухмесячной паузы – достаточно тяжело. Команда здорова начала сезон и сейчас продолжает идти на первом месте, не смотря на результаты последних игр. Впереди нас ждут сложные игры, если их пройдем хорошо, то у нас есть все шансы закончить первую половину чемпионата на первом месте, - сказал Макеев.

Напомним. Сегодня, 6 октября Макеев, пропустивший два месяца из-за травмы колена, провел первое занятие в общей группе красно-белых.