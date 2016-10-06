Игорь Ожиганов: Хоккеисты ЦСКА потратили много сил в меньшинстве

Защитник ЦСКА Игорь Ожиганов поделился впечатлениями от первого периода матча против СКА (0:1).

- С чем связано такое большое количество удалений у ЦСКА?

- Где-то перегорели, допустили ненужные ошибки, где-то ногами не доработали. Потратили много сил.



- Но пропустили в равных составах. Это как раз говорит о том, что много сил потратили в меньшинстве?

- Нет, просто игровой момент.



- В этом сезоне вы много отдаете и забиваете, в чем секрет?

- Не знаю.

- Какой план на следующие периоды? В чем главная сила ЦСКА?

- В движении, - сказал Ожиганов в эфире Life78.

Напомним, после первого периода петербуржцы ведут со счетом 1:0. Sovsport.ru ведет текстовую трансляцию.