Игорь Ожиганов: Хоккеисты ЦСКА потратили много сил в меньшинстве
Защитник ЦСКА Игорь Ожиганов поделился впечатлениями от первого периода матча против СКА (0:1).
- С чем связано такое большое количество удалений у ЦСКА?
- Где-то перегорели, допустили ненужные ошибки, где-то ногами не доработали. Потратили много сил.
- Но пропустили в равных составах. Это как раз говорит о том, что много сил потратили в меньшинстве?
- Нет, просто игровой момент.
- В этом сезоне вы много отдаете и забиваете, в чем секрет?
- Не знаю.
- Какой план на следующие периоды? В чем главная сила ЦСКА?
- В движении, - сказал Ожиганов в эфире Life78.
Напомним, после первого периода петербуржцы ведут со счетом 1:0. Sovsport.ru ведет текстовую трансляцию.
Матч
СКА - ЦСКА - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Широков (Хафизуллин, Коскиранта), 17:52 (1:0). Плотников (Ковальчук, Дацюк), 59:59 (2:0).
Место и дата
06 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция