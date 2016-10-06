Михаил Бутов: Считаю, что лишением медали дело Чичеровой не закончится

Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики Михаил Бутов прокомментировал решение МОК лишить бронзовой медали российскую прыгунью в высоту Анну Чичерову.

- Считаю, что лишением бронзовой медали Олимпийских игр в Пекине дело не закончится. Теперь слово за IAAF. Ведь сейчас случилось только лишение медали. А окончательное решение, к примеру, о дисквалификации, примет Спортивный арбитражный суд, который рассматривает все дела российских легкоатлетов, - цитирует Бутова ТАСС.



Напомним, что Международный олимпийский комитет перепроверил результаты допинг-проб российской спортсменки Анны Чичеровой и принял решение лишить прыгунью в высоту бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года.

В конце мая Олимпийский комитет России (ОКР) подтвердил, что получил от Международного олимпийского комитета (МОК) письмо о том, что результаты перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр-2008 у 14 российских спортсменов, 11 из которых - легкоатлеты, показали положительный результат. Среди них оказалась Чичерова, которая в Пекине заняла третье место.