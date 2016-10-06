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Виталий Мутко: В ситуации с детским боем в Чечне нужно разобраться

Александр Семкив
Источник:  ТАССКомментарии

Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с детскими боями в Чечне.

«Я не смотрел поединок, но считаю, что в этих единоборствах есть правила. Все должно быть в рамках закона, не могут проходить соревнования не по правилам. В этом надо разобраться, если это шоу - одно дело, а если соревнования - другое. Мы запросили документы, будем разбираться. Я думаю, нам пора на эту тему поговорить. Не может на территории России проводиться ни одного соревнования, если оно не соответствует зарегистрированному виду спорта. Нужно будет к этой теме вернуться, плюс в этом виде спорта есть определенное ограничение по возрасту. По версии ММА дети могут заниматься только с определенного возраста, тем более – соревноваться, - сказал Мутко ТАСС.

Напомним, 4 октября в Грозном состоялся  турнир по смешанным единоборствам, приуроченный ко дню рождению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В боях, которые транслировал телеканал «Матч. Боец», принимали участие и три сына Кадырова.

Президент ММА России Федор Емельяненко довольно критично прокомментировал участие детей в рамках этого турнира. Слова бойца ММА подверглись критике со стороны организаторов и экспертов.

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