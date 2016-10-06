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Смотри Кубок мира, не сходя с дивана

Игорь Зетилов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Любой желающий может оплатить как показ каждого матча Кубка мира (он пройдет в шведском Сандвикене 13-16 октября) в отдельности (по 59 шведских крон каждрый или 430 рублей) или приобрести пакет трансляций — всего за 149 SEK (или 1050 рублей).

Как и в прошлом году, все игры покажут в сети Интернет — увидеть лучших хоккеистов и клубы мира в деле можно будет как с компьютера или ноутбука, так и с планшета на канале Международной федерации бенди (FIB), организующей трансляции совместно с клубом «Сандвикен».

Для оплаты нужно перейти на сайт Play.staylive и создать учетную запись.

Напомним, Кубок мира среди мужских команд будет разыгран с 13 по 16 октября в Швеции.

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