Салимгерей Расулов: Емельяненко высказался насчет правил - с одной стороны он прав, переживает за детей. А так, хозяин - барин

Чемпион лиги ACB в тяжелом весе Салимгерей Расулов поделился своим мнением по поводу выступления детей на турнире WFCA в Грозном.

«Честно говоря, я уважаю Рамзана Кадырова за развитие детского спорта. Он развивает спорт не только в Чечне и на Кавказе, но и в России в целом. В Чечне регулярно проводятся детские соревновании по всем видам спорта на мировом уровне, не говоря о взрослых. Дети - наше будущее, лично я ничего против не имею.

Федор Емельяненко высказался насчет правил и экипировки - с одной стороны он тоже прав, переживает за детей. А так, хозяин - барин. Мне очень понравилось как дрались Адам и его соперник, ребята показали настоящий дух бойцов, молодцы», - сказал Расулов.

Напомним, на данном мероприятии, которое было приурочено ко дню рождения главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, приняли участие дети. Позже президент ММА Федор Емельяненко подверг критике этот турнир, отметив, что организация боев между детьми противоречит правилам.