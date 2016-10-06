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Александр Бубнов: Может быть, Россия когда-нибудь и станет чемпионом мира, но я этого не увижу

Александр Семкив
Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от товарищеского матч сборной России с командой Коста-Рики.

- Мы не так много знаем о сборной Коста-Рики, но мы помним, что это очень организованная команда, и помним, как здорово она выступила на чемпионате мира-2014 в Бразилии. Думаю, шансы российской сборной в предстоящем товарищеском матче — пятьдесят на пятьдесят. Вполне возможно, что обе команды забьют и в итоге будет ничья.

 Если же говорить о сегодняшнем положении сборной России, то очевидно, что Станислав Черчесов сейчас старается отсмотреть как можно больше кандидатов в команду. Мы видим, что появляется много новых лиц. В том числе, например, и представитель ФНЛ — Кирилл Панченко из «Динамо».

В целом же я не раз говорил о том, что следовало уже давно начать наигрывать молодежь в сборной России. Но тренеры этого не делали в погоне за быстрым результатом. В итоге после предстоящего чемпионата мира перед нами вновь может встать проблема полного отсутствия приличной команды. Может быть, Россия когда-нибудь и станет чемпионом мира, но я этого не увижу, - сказал Бубнов.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Коста-Рики состоится 9 октября в Краснодаре.

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