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Виталий Мутко: Я поговорю с арбитрами о том, чтобы приглашать иностранных судей

Андрей Ефимов
Источник:  ТАССКомментарии

Президент РФС Виталий Мутко сказал, что готов обсудить вопрос приглашения в РФПЛ иностранных судей.

- Я поговорю с арбитрами о том, чтобы приглашать иностранных судей, я не вижу в этом ничего такого, мы открытая страна. Но надо готовить своих арбитров, надо перезапустить всю систему подготовки, возможно, ввести наставников к судьям. Мы подписали судейскую конвенцию УЕФА, надо ее соблюдать, - цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, сегодня, 6 октября Валентин Иванов покинул этот пост. Специалист подал заявление об уходе, которое было удовлетворено руководством организации. Иванов занимал должность руководителя департамента судейства и инспектирования с декабря 2013 года.

Добавим, что игра, прошедшая 2 октября в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. На встрече между командами работали арбитры во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. После окончания игры председатель судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников сообщил, что Иванов получил за свою работу низкую оценку.

Также работу арбитра Сергея Иванова раскритиковала пресс-служба «Спартака», а также многие футболисты клуба. Негативную оценку деятельности арбитра дал и судейский инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд.

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