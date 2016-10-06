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Барак Обама встретился в Белом доме с хоккеистами «Питтсбурга»

Андрей Ефимов
Источник:  Associated PressКомментарии

Президент США Барак Обама по традиции принял в Белом доме хоккеистов «Питтсбурга», которые являются действующими обладателями Кубка Стэнли.

- Это хорошее завершение моего президентства. В первый год вы выиграли Кубок и были здесь, а теперь вернулись в Белый дом перед моим уходом из него. С тех пор многое изменилось. В 2009 году цвет моих волос еще походил на цвет шайбы, а не льда, - цитирует Обаму агентство Associated Press.

Напомним, что в финальной серии «Питтсбург» одержал победу над «Сан-Хосе» и в четвертый раз выиграл Кубок Стэнли. До этого клуб становился чемпионом НХЛ в 1991, 1992 и 2009 годах.

В составе «Питтсбурга» на встрече с Обамой присутствовал и российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин, ставший двукратным обладателем Кубка Стэнли.

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