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Майрбек Хасиев: Емельяненко выставил бой детей таким образом , будто они бились насмерть в клетке

Глава лиги ACB «Беркут» Майрбек Хасиев прокомментировал ситуацию с детским боем в Чечне.

«Я считаю, детские показательные бои, прошедшие на турнире WFCA в Грозном, совершенно нормальным явлением. Объясните мне – почему именно сейчас поднялась такая шумиха, тогда как в других дисциплинах творится полнейший беспредел.  Я - человек, который знаком с миром спорта и медицины не понаслышке. Предлагаю всем вспомнить пару общепринятых «безопасных» активностей для детей. Гимнастика, наверно, не все в курсе, каким образом из юных гимнасток вырастают чемпионки мира. Можете поинтересоваться у любой из них, какие адские муки им пришлось пережить в свое время. Если же не верите, советую пойти и лично понаблюдать за их тренировками. Как там дети орут от боли и как им, извиняюсь за выражение, рвут промежности, сажая на отрицательный шпагат. А такое красивое и утонченное занятие как балет? Как там девчонок заставляют ходить на вытянутых прямых мысках в планке, после чего травмы на всю жизнь остаются? Я по долгу службы не раз сталкивался с уже взрослыми людьми, которые на всю жизнь себе заработали проблемы со здоровьем. Про гормональные препараты, которыми пичкают большинство спортсменок в период полового созревания, я даже и говорить не буду. И вот после всего этого, внезапно, благодетель Федор Емельяненко решил раскритиковать бои молодых ребят в Грозном. Причем выставил он это таким образом, будто бы дети бились насмерть в клетке, а не проводили показательный бой под пристальным присмотром профессионалов. Мое мнение – это банальная попытка дешевого пиара с целью напомнить о себе. Выступлениями в клетке у него уже это сделать не получается, поэтому он решил высказаться таким образом. Считаю просто смешным ссылаться на уставы Союза ММА России, который всем известен своим максимальным непрофессионализмом. Спортивный путь Федора уже давно в стадии своего заката, не говоря уж о его моральных качествах», - написал в инстаграме Хасиев.

Напомним, 4 октября в Грозном состоялся  турнир по смешанным единоборствам, приуроченный ко дню рождению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В боях, которые транслировал телеканал «Матч. Боец», принимали участие и три сына Кадырова.

Президент ММА России Федор Емельяненко довольно критично прокомментировал участие детей в рамках этого турнира. Слова бойца ММА подверглись критике со стороны организаторов и экспертов.

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