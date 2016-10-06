СКА дома обыграл ЦСКА, Шестеркин третий раз подряд сыграл на ноль

Петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над ЦСКА со счетом 2:0.

Счет в матче на 19-й минуте открыл Сергей Широков, а на последней секунде матча Сергей Плотников забросил вторую шайбу.

Напомним, после этого матча петербуржцы набрали 42 очка и расположились на втором месте в Западной конференции. Москвичи имеют на одно очко больше и занимают первое место.

Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 8 октября дома против «Йокерита». Начало встречи в 17:00, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию. ЦСКА свой матч проведет 9 октября против «Авангарда».