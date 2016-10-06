Natus Vincere примут участие в Dota Pit S5

Украинский коллектив Natus Vincere получил приглашение на пятый сезон турнира Dota Pit.



Свои первые матчи Рождённые Побеждать сыграют уже во второй половине октября — именно тогда ожидается старт закрытой региональной квалификации. Соперниками Natus Vincere в региональных отборочных матчах станут сильнейшие представители СНГ-региона: коллективы Vega Squadron, Virtus.pro и Team Empire. Квалификационный этап пройдет формате сетки double-elimination.



LAN-часть пятого сезона турнира Dota Pit запланирована на период с 19 по 22 января 2017 года в городе Сплит. Начальный призовой фонд состязания равен 125 000 долларов, при этом к нему будет добавлена приличная сумма, зависящая от продаж внутриигровых билетов (25 % от цены) и сундуков с сетами (10 % от цены).



Источник