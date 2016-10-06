Волевая победа «Слована» прервала серию из пяти побед «Северстали»
Хоккеисты «Слована» одержали волевую победу над «Северсталью» со счетом 3:2.
В составе победителей точными бросками отметились Андрей Месарош, Джефф Таффе и Джонатан Чичу.
У гостей авторами заброшенных шайб стали Юрий Трубачев и Сергей Монахов.
В следующем матче подопечные Милоша
Ржиги отправятся в Ярославль, где 10 октября сыграют с «Локомотивом», а команда
из Череповца двумя днями ранее сыграет с
«Медвешчаком».
Матч
Слован - Северсталь - 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)
Голы:
Месарош (Штястны), 13:56 (1:0). Трубачёв (Кагарлицкий, Трунёв), 23:38 (1:1). Монахов (Казаковцев, Трунёв), 32:42 (1:2). Таффе (Чичу, Пластино), 55:15 (2:2). Чичу (Штястны), 57:37 (3:2).
Место и дата
06 октября 20:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция
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